A Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL) acaba de lançar o primeiro Manual do Doente Hemato-Oncológico, uma espécie de "livro de instruções" para ajudar doentes, profissionais de saúde e cuidadores a compreender melhor e sobretudo a lidar com os cancros do sangue. Ou seja, é um manual que se destina a todos os intervenientes no processo da luta contra um cancro do sangue. O Professor Manuel Abecassis, presidente da APCL e diretor do departamento de Hematologia do IPO, esteve na Edição da Manhã para nos falar de mais pormenores deste projeto.