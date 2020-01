As autoridades de Macau anunciaram hoje que foi identificado no território o primeiro caso de vírus detetado na China, que causa pneumonias virais e causou nove mortos entre as mais de 440 pessoas infetadas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reúne hoje na Suíça o seu comité de emergência para avaliar se o surto de coronavírus com origem na China constitui uma emergência de saúde pública internacional.