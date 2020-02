Assinala-se hoje o Dia Mundial do Cancro, data que tem como principal objetivo sensibilizar a população mundial e mobilizá-la na luta contra o cancro. Em Portugal, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) associa-se à campanha mundial: "Eu Sou… e Eu Vou...", uma chamada à ação pois, com pequenas ações individuais, cada um pode ter o poder de reduzir o impacto do Cancro no próprio indivíduo (dieta saudavel), nas pessoas que ama(deixar de fumar) e no mundo (vacinação). Vítor Veloso, presidente da LPCC- Núcleo Regional do Norte, esteve na Edição da Manhã para nos falar desta iniciativa.