Programa do Hospital S. João reduz internamentos e idas à urgência

O hospital de S. João registou menos internamentos hospitalares e idas à urgência por parte de doentes respiratórios crónicos, que dependem de um ventilador para sobreviver.

A responsabilidade é do programa Cai-Vent, do Hospital de S. João e do ACES Porto Oriental e Maia Valongo.

Com as visitas, o sistema de telemonitorização e uma linha de apoio telefónico 24 horas por dia para utentes, cuidadores e profissionais de saúde, 42 doentes viram a sua qualidade de vida melhorar.