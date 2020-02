Mulher anti-vacinas rejeitou medicar o filho com gripe e criança morreu

Não é novidade que existem muitas pessoas que se assumem ser contra o uso das vacinas. No Facebook por exemplo, a existência de grupos anti-vacinas e outros de desinformação médica tem vindo a ganhar forma nos últimos anos.

São pessoas que aproveitam o alcance da rede social para fazer propaganda contra a vacinação e dar conselhos clínicos sem qualquer conhecimento da matéria. E foi num desses grupos que, recentemente, esta mulher do Colorado, nos Estados Unidos, foi pedir ajuda para tratar do filho de quatro anos.

A mulher escreveu uma mensagem a dizer que o médico tinha receitado ao seu filho, como a toda a família, o fármaco Tamiflu, um medicamento “indicado em adultos e crianças incluindo recém-nascidos de termo que apresentem sintomas típicos de gripe”.

A criança apresentava sintomas de gripe e já tinha sofrido um episódio de febre e convulsões. No entanto, esta ainda não tinha sido diagnosticada com gripe.

Leite materno, tomilho e sabugueiro para o tratamento da gripe?

Na publicação no grupo, a mãe referiu que não tinha aviado a receita e pedia recomendações para aliviar os sintomas do filho.

Das respostas que teve, nenhuma sugeria a toma do fármaco ou mesmo a ida a uma nova consulta para uma segunda opinião médica. Aconselhavam antes a toma de leite materno, tomilho e sabugueiro.

Esta semana soube-se que o menino de quatro anos teve de ser hospitalizado e não resistiu. Morreu de gripe.

A NBC News conta que as publicações da mulher no grupo “Stop Mandatory Vaccination” foram apagadas. Por outro lado foram encontradas publicações antigas, com a data de 2017, em que a mulher assumia que não tinha vacinado nenhum dos filhos contra a gripe.

Gripe já matou mais de 60 crianças este inverno

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, já morreram 68 crianças de gripe neste inverno. O mesmo centro indica que as crianças têm sido as mais afetadas e os números de hospitalizações são mais elevados que o normal para a época do ano.

Veja também: