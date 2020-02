O crescente consumo de antibióticos na Europa

O crescente consumo de antibióticos tem vindo a revelar-se como um problema de saúde pública em toda a Europa, que pode comprometer tratamentos eficazes no futuro, razão pela qual é importante identificar bactérias e mecanismos que possam minimizar os efeitos negativos resultantes do seu consumo.

Um Estudo recente que parece abrir as portas a novas formas de reverter os efeitos secundários dos antibióticos. O trabalho foi levado a cabo por investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), em colaboração com a Universidade de Stanford (EUA).

Karina Xavier, Investigadora do Instituto Gulbenkian Ciência e lidera o grupo de investigação em Sinalização Bacteriana, explica melhor que importância deste estudo.