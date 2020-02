Investigação do cancro com base na medicina de precisão

A Evita (Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com Cancro Hereditário), em conjunto com outras entidades como a APAH (Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares), lançou em fevereiro a campanha "O Futuro já começou". Trata-se de uma campanha cujo objetivo é contribuir para a investigação em torno do cancro com base na medicina de precisão e ajudar a salvar vidas. A presidente da Evita, Tamara Hussong Milagre, esteve hoje na Edição da Manhã para falar sobre a campanha e a sua importância na luta contra o cancro.