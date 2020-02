Assinala-se hoje o Dia Mundial da Síndrome de Asperger, uma doença integrada no grupo de doenças dentro do espetro do autismo, que envolvem problemas na comunicação e relacionamento social. A síndrome de Asperger afeta 20 a 25 crianças por cada 10.000 e estima-se que, em Portugal, existam cerca de 40.000 portadores. José Carlos Ferreira, da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, e membro do Colegio da Especialidade da Neuropediatriada Ordem dos Médicos, esteve na Edição da Manhã para nos falar melhor desta perturbação.