A Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL) e a Sociedade Portuguesa de Hematologia, com o apoio da Amgen Biofarmacêutica, abriram, no dia 15 de janeiro, as candidaturas para a 1ª Edição da Bolsa de Investigação em Leucemia Linfocítica Aguda (LLA), no valor de 10 mil euros. Com esta iniciativa, pretende-se conhecer melhorar a doença e possivelmente encontrar soluções que ajudem a melhorar a vida destes doentes, principalmente as crianças, sendo esta a doença oncológica mais prevalente nas crianças. Manuel Abecasis, Presidente da APCL, esteve na Edição da Manhã.