Existem cerca de 8 mil doenças raras identificadas

Assinala-se, amanhã, o Dia Mundial das Doenças Raras e as estimativas apontam para a existência de 600 mil a 800 mil pessoas com estas patologias em Portugal. Atualmente estão identificadas cerca de 8 mil doenças raras que, face à baixa incidência na população, apresentam dificuldades maiores no seu combate. Nuno Marques, cardiologista e presidente do Algarve Biomedical Center, esteve na Edição da Manhã para nos falar das conclusões do 1º Congresso Nacional das Doenças Raras em Portugal, que aconteceu no final de 2019.