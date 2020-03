Campanha "Reumanizar" destaca importância do reumatologista

A Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR) lançou, esta semana, a campanha 'Reumanizar', que tem como objetivo destacar a importância do papel do reumatologista e da sua proximidade aos doentes, com o intuito de os ajudar a voltar a ter uma vida normal e independente, na realização das suas tarefas. Luís Cunha Miranda, Presidente da SPR, esteve na Edição da Manhã para nos falar sobre a importância desta iniciativa.