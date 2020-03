Assinala-se hoje o Dia Europeu da Terapia da Fala, que pretende dar a conhecer a profissão e sensibilizar a sociedade para as perturbações da comunicação, os seus efeitos na qualidade de vida e que formas existem para ultrapassar as dificuldades encontradas. Todos os anos, as organizações membros do CPLOL (European organisation of Speech and Language Therapists) escolhem um tema de sensibilização, sendo o deste ano: pertubações da leitura e escrita. Leonor Fontes, terapeuta da fala, esteve na Edição da Manhã.