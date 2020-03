Em Portugal são diagnosticados anualmente mais de 10.000 novos casos de cancro do intestino

Março é o mês de sensibilização para o cancro do intestino. Esta é umas das doenças mais comuns em Portugal, tendo nos últimos anos aumentado o número de casos diagnisticados anualmente de 7.000 para 10.000. A Europacolon Portugal promove, pelo 7º ano consecutivo, uma campanha de sensibilização a nível nacional sob o mote "Salva Vidas - A prevenção faz a diferença!" com o objetivo de apelar para o rastreio, uma vez que, detetado a tempo, o cancro do intestino tem cura em 90% dos casos. Vítor Neves, Presidente da Europacolon Portugal, esteve na Edição da Manhã.