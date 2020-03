Está comprovada a eficácia de tratamentos termais em casos de rinite crónica

A inalação de águas minerais sulfúreas é eficaz para aliviar os sintomas e tratar quem sofre de rinite e rinossinusite crónica, segundo dados preliminares, divulgados esta quarta-feira, de um estudo científico realizado em termas da região Centro.

O estudo, conduzido por uma equipa de investigadores da Universidade da Beira Interior (UBI) e coordenado por Luís Taborda Barata, está a decorrer em termas da região Centro, nomeadamente em São Pedro do Sul e Unhais da Serra, revelou hoje a rede Termas Centro.

"A rinite e rinossinusite crónica são doenças que têm como base a inflamação da mucosa respiratória do nariz. Desde há muito que a inalação de aerossóis de água mineral natural sulfúrea é uma terapêutica recomendada para melhorar a resistência e o fluxo nasal, conhecendo-se o seu papel anti-inflamatório e tratando assim diversas patologias das vias respiratórias", refere a Rede, numa nota enviada à agência Lusa.

Até aqui, a base científica de tal ação terapêutica era principalmente empírica, baseada no conhecimento adquirido ao longo do tempo e não em evidências científicas.

Mas a Rede garante que a investigação da UBI comprova a eficácia dos tratamentos termais.

O estudo foi dividido em duas partes: uma fase de investigação in vitro, que teve "conclusões particularmente animadoras", e um ensaio clínico que irá envolver 200 pacientes, já aprovado pelo Infarmed e em fase de registo internacional no clinicaltrials.gov.

"A água mineral natural sulfúrea registou um efeito protetor generalizado ao mercúrio, muito evidente em comparação com o efeito do soro fisiológico. Um efeito de tal forma importante que os investigadores sugerem agora testar o efeito protetor destas águas em relação a outros químicos voláteis e contaminantes aos quais estamos regularmente expostos", resume e Rede.

Luís Taborda Barata garante que o estudo, que arrancará em abril, irá permitir avaliar de forma cientificamente rigorosa as propriedades terapêuticas das águas minerais sulfúreas no tratamento de rinite / rinossinusite crónica.

"Da forma como está desenhado, como um ensaio clínico duplamente cego e controlado com placebo, efetuado em duas unidades termais com águas sulfúreas, envolvendo 200 doentes com rinite ou rinossinusite crónica, este será um estudo pioneiro a nível mundial", refere o investigador, acrescentando que o estudo foi planeado com o máximo de rigor e cumpre todos os preceitos científicos e éticos, tendo sido aprovado pela Comissão de Ética do Infarmed.

Caso se comprove a eficácia clínica no âmbito da patologia nasal, espera-se, numa fase posterior, submeter novos projetos, no âmbito de outras doenças respiratórias, como a asma brônquica e a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), adianta o investigador.Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede Termas Centro, salienta o impacto que esta investigação pode ter para as estâncias termais da região.

"Desde tempos muito antigos que se sabe que os tratamentos termais são eficazes para combater várias doenças do foro respiratório e não só. Mas não se sabia exatamente o como nem o porquê. Ao responderem a estas questões, de forma estritamente científica, esta e outras investigações assumem uma importância enorme para o reconhecimento das estâncias termais como parceiros privilegiados para quem procura tratamentos eficientes e naturais", diz Barreto Ramos.

A rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro - é um projeto cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

As estâncias termais que integram o projeto são as Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Bicanho, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas de Monte Real, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de S. Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.