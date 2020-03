Dia Mundial do Rim

Estima-se que 850 milhões de pessoas em todo o mundo tenham doenças renais de várias causas. Até 1 em cada 10 adultos em todo o mundo tem doença renal cronica, que é invariavelmente irreversível e progressiva. No dia em que se assinala o Dia Mundial do Rim, José António Lopes, nefrologista e Vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, esteve na Edição da Manhã para nos falar da campanha quea sociedade está a lançar e que tem como foco a prevenção de doenças renais e as suas complicações.