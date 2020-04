Diversidade genética da bactéria que causa tuberculose influencia manifestação da doença

Uma equipa internacional, liderada por investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S), concluiu que a diversidade genética da bactéria que provoca a tuberculose pode influenciar a forma como a doença se manifesta.

Em comunicado, o i3S adianta esta sexta-feira que o estudo, publicado na revista Nature Communications, mostrou que a diversidade genética da bactéria que causa a tuberculose -- 'Mycobacterium tuberculosis' -- "é mais importante do que o inicialmente previsto e, por isso, um fator a ter em conta em toda a investigação sobre tuberculose e numa futura vacina".

Estes resultados surgem depois dos investigadores terem analisado 813 doentes com tuberculose do Centro Hospitalar Universitário de São João e os ter dividido em três grupos distintos: tuberculose ligeira, moderada e severa.

Segundo o i3S, depois desta divisão, o grupo decidiu focar-se nos indivíduos que tiveram tuberculose sem outras doenças associadas, "o que reduziu o grupo a 190".

"Analisaram geneticamente as bactérias destes indivíduos e verificaram que, apesar das diferenças serem pequenas, as mutações existiam", explica o instituto, adiantando que em doentes com formas de tuberculose mais severas, a bactéria "consegue espaçar à vigilância dos macrófagos", ou seja, as primeiras células que alertam o organismo da presença de um agente infeccioso.