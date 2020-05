Cancro e coronavírus: um guia caso volte ao trabalho, tenha filhos na escola ou for de férias

Depois do estado de emergência, o que muda na vida dos doentes com cancro e dos sobreviventes? Quais os principais cuidados que devem ter? Como será quando as escolas reabrirem? Podem deslocar-se nas férias? E o regresso ao trabalho? Com a ajuda da presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO), Ana Raimundo, criámos um guia explicativo. Para explorar mais estas temáticas visite o site www.tenhocancroedepois.pt .

Primeiro: siga as recomendações gerais

Utilização de máscara, evitar multidões, higienizar as mãos e cumprir a etiqueta respiratória são algumas das medidas que se mantêm.

Segundo: se tiver filhos na escola, saiba como deve proceder

Criar hábitos em casa que se enraízem na rotina, e que envolvam toda a família, pode ajudar a manter a segurança.

Terceiro: se não ficar em teletrabalho, tenha cuidado

Medidas de higienização e de controlo à entrada dos locais de trabalho devem ser reforçadas, assim como a distância de segurança entre os postos de trabalho deve ser garantida.

Quarto: Como devem agir nas férias os doentes oncológicos e cuidadores?

Frequentar locais com muita gente, viajar de avião e estar em espaços fechados são algumas das situações que deve evitar no período das férias.

Quinto: Os apoios com que deve contar

Alguns doentes oncológicos, mesmo antes da pandemia, já estavam em dificuldades. Doentes e sobreviventes devem informar-se dos seus direitos junto das associações de doentes e instituições hospitalares para saberem de que forma podem ser ajudados.

E, por fim, o futuro: O que podemos esperar das vacinas e tratamentos contra a covid-19?

Nos próximos meses não haverá vacinas disponíveis, mas pensa-se que a metodologia de administração poderá ser parecida com a da vacina da gripe, de forma a garantir a imunidade.