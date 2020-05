DGS recomenda medidas de proteção devido ao calor nos próximos dias

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda à população que tome medidas de proteção contra o calor, face à previsão de temperaturas elevadas para os próximos dias, que poderão atingir os 37 graus em algumas regiões.

Numa nota publicada hoje na sua página da Internet, a DGS alerta para o calor previsto para os próximos dias pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que antecipa valores acima de 30 graus na generalidade do território a partir de domingo e, ao mesmo tempo, radiação ultravioleta muito elevada.

A DGS recomenda à população que adote várias medidas para se proteger do calor, principalmente as crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

Como medidas de prevenção dos efeitos do calor, a DGS recomenda o aumento da ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem açúcar, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, bem como "procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados".

Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas, utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina, são outras medidas recomendadas.

A DGS aconselha igualmente a população a usar "roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo", chapéu de abas largas, óculos de sol e a evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente, desportivas e de lazer ao ar livre.

Para quem tem de viajar de carro, a DGS recomenda para o fazer nas horas de menor calor.

Simultaneamente, o IPMA prevê para todos os distritos de Portugal continental e para os próximos dias, um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), com exceção da Guarda que está com níveis extremos.

Para as regiões com risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol e nos níveis elevados aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Segundo o IPMA, as temperaturas em Portugal continental vão continuar acima do normal para o mês de maio até terça-feira, com a máxima a variar entre 30 e 35 graus Celsius nas regiões do interior, e entre 22 e 30 no restante território.

A partir do fim de semana, o continente estará sob influência de uma corrente de leste, prevendo-se uma pequena subida dos valores de temperatura, em especial no litoral oeste, ficando a generalidade do território com valores acima de 30 graus a partir de domingo.

As temperaturas máximas mais elevadas estão previstas para o interior do Alentejo e para o Vale do Tejo, com valores que poderão atingir 35 a 37 graus.

Espera-se também uma pequena subida da temperatura mínima, prevendo-se que, a partir de domingo, em alguns locais do continente registem valores iguais ou superiores a 20 graus, as denominadas noites tropicais.