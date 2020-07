Urgências de oftalmologia não vão sofrer alterações em Lisboa

Em Lisboa, as urgências noturnas de oftalmologia dos hospitais de S. José e do Santa Maria não vão sofrer alterações.

A administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo esclarece que o corte no atendimento presencial entre as 8 da noite e as 8 da manhã foi proposto por especialistas em oftalmologia desses hospitais.

Os médicos defendiam a presença de um clínico de prevenção noturna apenas para os casos de glaucoma grave, traumatismo ocular e doentes já internados. A fraca afluência de utentes seria a justificação para alterar o atendimento.

Segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o corte foi adiado porque é necessário encontrar a melhor solução para as urgências oftalmológicas.