Antes de mergulhar, pense duas vezes

A prática de mergulhos nas piscinas e nas praias pode causar sérios danos e lesões permanentes na coluna vertebral.

As lesões na coluna derivadas de mergulhos ocorrem geralmente quando a cabeça bate no solo ou numa rocha.

Além da baixa profundidade do local ou dos comportamentos de risco, estes acidentes podem estar relacionados com uma postura incorreta durante a execução do mergulho.

A campanha de consciencialização para o risco

O alerta é dado pela Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral que está a promover uma campanha de consciencialização com o mote:

“Há saltos que podem mudar a tua vida. Protege a tua coluna!”

A iniciativa está disponível nas redes sociais através de um vídeo que apresenta dez conselhos para prevenir os acidentes.

Para Miguel Casimiro, neurocirurgião e presidente da SPPCV, “o principal objetivo com o lançamento desta campanha é de alertar a população para os comportamentos de risco que podem levar a acidentes de mergulho, uma das principais causas de lesão na coluna vertebral, sobretudo nos jovens com menos de 35 anos”.

O que fazer se presenciar um acidente de uma lesão?

A SPPCV alerta para a necessidade de contactar de imediato o 112 e de não mover a pessoa, uma vez que qualquer movimento na vítima pode causar danos maiores e permanentes.