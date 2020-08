Ministério abre 435 vagas para médicos de família

O Ministério da Saúde abriu 435 vagas para médicos de família, mais 37 do que no concurso do ano anterior.

O Jornal Público afirma que vão ser 216 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 64 na Administração Regional do Centro, 34 no Alentejo e 35 no Algarve.

Ainda não foram avançados quantos lugares vão abrir para a Saúde Pública e para as Especialidades, mas, no total, vai haver um aumento de vagas com direito a incentivos. Vão ser 185, com o objetivo de colocar médicos em especialidades e em zonas carenciadas.