Nova diretriz canadiana defende que obesidade não deve ser apenas definida pelo peso

A nova diretriz, publicada esta terça-feira no Canadian Medical Association Journal, critica o estigma que existe relacionado como peso, como conta a BBC.

Ximena Ramos-Salas, diretora do Obesity Canada e uma das autoras da diretriz, afirma que o estudo desenvolvido mostra que muitos médicos discriminam pacientes obesos, o que pode conduzir a piores resultados.

Dessa forma, a diretriz incentiva os médicos a irem além de uma simples recomendação de dieta e de exercício físico e a concentrarem-se nas causas da origem do ganho de peso, adotando uma abordagem holística da saúde.



A diretriz canadiana não era atualizada desde 2006. E embora, com esta atualização, ainda seja recomendado o uso de critérios de diagnóstico como o índice de massa corporal (IMC) e o perímetro abdominal, a diretriz reconhece as limitações clínicas e insiste que os médicos devem ter em conta a forma como o peso afeta a saúde.

Por exemplo, refere que pequenas reduções de peso, de cerca de 3-5%, podem levar a melhorias na saúde dos pacientes e que o "melhor peso" de uma pessoa obesa pode não ser o "peso ideal" de acordo com o IMC. Realçando ainda que obesidade é uma condição crónica e complexa que precisa de ser gerida ao longo da vida.

"As pessoas que vivem com a obesidade precisam de apoio, como qualquer outra pessoa que viva com uma doença crónica", explica Ximena Ramos-Salas à BBC.