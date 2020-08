Intolerância ao calor como consequência do Hipertiroidismo

O Verão é uma estação que agrada a maioria das pessoas, pois é sinónimo de férias, praia e calor. Contudo, a intolerância a temperaturas altas pode não ser uma consequência da estação, mas sim um desconforto que pode estar relacionado com algum problema na tiróide. Maria João Oliveira, do Conselho Científico da Associação das Doenças da Tiroide (ADTI), esteve na Edição da Manhã para falar da intoelrância ao calor como consequência do Hipertiroidismo.