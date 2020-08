Atrofia Muscular Espinhal requer acompanhamento regular do doente

A Atrofia Muscular Espinhal é uma doença neuromuscular genética rara e a principal causa genética de mortalidade e incapacidade infantil. É causada por uma mutação no gene 1 de sobrevivência do neurónio motor e os sintomas podem variar consideravelmente, em cada indivíduo, dependendo da idade de início da doença e da sua gravidade. Márcio Cardoso, neurologista e membro da Sociedade de Estudos de Doenças Neuromusculares, juntou-se à Edição da Manhã para nos falar da importância do acompanhamento regular do doente e de um problema que está associado à patologia, que é o abandono da consulta.