Há cada vez mais crianças e jovens à espera de ser transplantados e a probabilidade de encontrar um dador na família é apenas de 10%.

As campanhas nas redes sociais são úteis para angariar dadores para o banco internacional. Qualquer pessoa saudável e maior de idade pode ser dador de medula óssea, mas no ano passado 80 pessoas mudaram de ideia e os médicos querem acabar com os mitos.

A medula óssea é a fábrica do sangue. No caso das leucemias e linfomas o transplante é sinónimo de cura.