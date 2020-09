Abre esta segunda-feira o novo hospital CUF Tejo, em Alcântara, que vai ter capacidade para realizar 23 mil cirurgias e mais de 465 mil consultas por ano.

Debruçado sobre o rio, o projeto é um marco para a maior empresa privada de cuidados de saúde que assinala 75 anos e que pretende para dar resposta às doenças do presente e do futuro: as neurociências, cardiologia e oncologia.