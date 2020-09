Balanço da campanha "Setembro Dourado" da Acreditar

A chegar ao fim, setembro foi o mês internacional de sensibilização para o Cancro Pediátrico. Num ano particularmente difícil, é ainda mais importante olhar para todas as crianças e jovens com cancro e foi o que fez a Acreditar com a campanha "Setembro Dourado". Margarida Cruz, diretora-geral da Acreditar, esteve na Edição da Manhã para fazer o balanço desta iniciativa.