Perto de mil cancros poderão ter escapado ao diagnóstico desde o início da pandemia. A estimativa é da Liga Portuguesa Contra o Cancro que antecipa impactos graves no futuro.

A paragem dos rastreios é uma das causas para a redução do diagnóstico de novos cancros. Durante três meses não houve rastreio ao cancro da mama e no caso dos cancros do colo do útero e do colo-retal os testes continuam praticamente parados.

Depois há ainda o problema da quebra na realização de exames de diagnóstico como as colonoscopias.