Assinala-se, hoje, o Dia Mundial do Pão e a Fundação Portuguesa de Cardiologia relembra as qualidades e os benefícios deste alimento, que marca presença diária em quase todos os lares portugueses. Ao longo desta sexta-feira, serão distribuídos pelas padarias portuguesas, mais de 310 mil sacos de papel com informação sobre a Roda dos Alimentos, onde o pão ocupa o maior grupo alimentar. Rosa Vilares, nutricionista da Fundação Portuguesa de Cardiologia, juntou-se à Edição da Manhã.