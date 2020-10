Infarmed alerta para a falsificação de produto para a pele

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) alertou hoje que foi identificado um lote falsificado do dispositivo para preenchimento dérmico Juvéderm Voluma, utilizado na medicina estética.

A comercialização deste dispositivo, do fabricante Allergan, encontra-se notificada em Portugal, pelo que a autoridade do medicamento "recomenda a todos os intervenientes na cadeia de comercialização e utilizadores, o cuidado de verificar o lote dos produtos antes de proceder à sua disponibilização e/ou utilização", refere o Infarmed numa circular informativa publicada no seu site.