Assinala-se amanhã, 3 de novembro, o dia Europeu de Luta contra o Cancro do Intestino. Este é o segundo cancro mais mortal e, em Portugal, surgem, todos os anos, cerca de 10.000 portugueses com cancro do cólon e reto. Com a pandemia, foram realizadas menos cerca de 100 mil colonoscpoias, o exame de eleição para o diagnóstico precoce desta doença. O Professor Rui Tato Marinho, Presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, juntou-se à Edição da Manhã para alertar as pessoas para a importância do diagnóstico precoce mesmo nesta altura.