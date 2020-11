Realiza-se entre amanhã e domingo, de 6 a 8 de novembro, o Congresso Português de Cardiologia pela primeira vez em formato exclusivamente digital. Sob o lema Agir, Partilhar e Evoluir, o congresso vai vai privilegiar a multidisciplinariedade e os temas de convergência e interseção entre os diversos intervenientes no cuidado do doente cardiovascular. Alexandra Sousa, cardiologista e membro da comissão organizadora do CPC 2020, juntou-se à Edição da Manhã.