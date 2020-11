Por causa da pandemia, os doentes com cancro do pulmão começam a chegar cada vez mais tarde aos hospitais, o que agrava o estado clínico e dos casos, e na maioria das vezes, diminui a hipótese de cura.

Os casos diagnosticados agora estão num estado mais avançado do que era habitual. Por vezes, o tumor até já se espalhou por outras zonas do corpo como é o caso dos ossos ou do fígado.

Estima-se que, só em Portugal, por ano, morram quase cinco mil pessoas de Cancro do Pulmão.