Senegal investiga misteriosa doença de pele detetada em mais de mil pescadores

As autoridades senegalesas estão a investigar uma misteriosa doença de pele detetada em mais de mil pescadores desde o seu surgimento, há cerca de uma semana, na região de Dakar, afirmou esta terça-feira o ministro da Saúde do país.

Para já as autoridades excluem o risco viral e de contágio da doença, uma vez que todos os casos relatados progrediram favoravelmente e sem complicações, tendo apenas uma pessoa entre as 1.004 detetadas sido hospitalizada.

Numa conferência de imprensa, o ministro Abdoulaye Diouf Sarr assinalou que as causas da doença, que cobriu os pescadores com borbulhas no rosto e membros, são ainda desconhecidas.

O ministro do Ambiente, Abdou Karim Sall, levantou a possibilidade de se tratar de uma alga.

"Não há casos secundários. Por outras palavras, não há contaminação, não é uma doença contagiosa [e] não há risco em relação ao consumo de peixe", afirmou o responsável pela pasta da Saúde do Senegal, citado pela agência France-Presse.

De acordo com o ministro da Saúde, "os resultados dos testes biológicos não revelaram uma causa infecciosa, mas estão em curso mais investigações".

Testes às algas a decorrer

Segundo o ministro do Ambiente, as amostras analisadas por um laboratório não revelaram qualquer infeção química ou tóxica da água ou dos peixes.

Os testes às algas recolhidas para análise ainda estão a decorrer. A possibilidade é reforçada por uma proliferação de algas, segundo os pescadores.

As análises a realizar pelo centro antivenenos da Universidade Cheik Anta Diop, em Dakar, estão agendadas para esta terça ou quarta-feira.

Em cima da mesa está também a possibilidade de testar o combustível e as redes utilizadas na pesca.

Muitos pescadores têm-se queixado de uma redução na venda dos seus produtos, atribuindo-a a mensagens divulgadas nas redes e plataformas sociais, em que a população era aconselhada a não consumir peixe durante algum tempo.

As Nações Unidas estimam que a pesca é responsável por 53 mil empregos diretos e 540 mil indiretos no Senegal.