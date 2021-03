Cancro colorretal mata cerca de 11 pessoas por dia em Portugal

O cancro colorretal é um dos que mais mata em Portugal, mas se for detetado a tempo apresenta grandes hipóteses de cura. A sua prevenção é o foco da campanha nacional "50+", que tem início esta sexta-feira.

O médico gastroenterologista Leopoldo Matos explicou, na Edição da Manhã, a importância do diagnóstico atempado deste tipo de cancro que mata em média 11 pessoas por dia em Portugal.

O rastreio deve ser feito em pessoas saudáveis, com mais de 50 anos - 90% dos cancros do cólon aparecem depois dos 50 a 55 anos. Através da colonoscopia, os médicos vão procurar lesões no intestino que podem ter origem em pólipos e que mais tarde se podem tornar malignas.

O rastreio deve ser feito a pessoas sem qualquer sintoma e, se for feito precocemente, terá um "impacto enorme na mortalidade", afirma o médico. No entanto, existem sintomas aos quais deve estar atento, nomeadamente, perda de apetite, diminuição do peso, dores abdominais, alteração no funcionamento do intestino, perdas de sangue e diarreias inexplicadas e prolongadas.

De acordo com Leopoldo Matos, o número de colonoscopias em Portugal tem vindo a diminuir. Em 2019, foram feitas mais de meio milhão, enquanto em 2020 já só foram realizadas cerca de 350 mil.