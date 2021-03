DGS aconselha idosos, crianças e doentes crónicos a ficar em casa devido às poeiras do Norte de África

Devido às poeiras vindas no Norte de África, a Direção-Geral da Saúde (DGS) está a desaconselhar o exercício ao ar livre e recomenda que crianças, idosos e doentes crónicos fiquem em casa.

Em comunicado, a DGS informa que a massa de ar está a provocar "fraca qualidade do ar no continente", com efeitos na saúde humana.

Em caso de agravamento de sintomas, a DGS deixa o apelo: ligue para a Linha Saúde 24 ou recorra a um serviço de saúde.

As poeiras potencialmente perigosas vão manter-se, pelo menos, durante esta quarta-feira. A partir do final do dia deve começar a chegar a chuva, o que pode ajudar limpar o ar, mas também trazer chuva de lama a algumas regiões.