DGS lança manual que ajuda os pais a escolherem lanches saudáveis para os filhos levarem para a escola

No dia do regresso às aulas presenciais, a Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um guia sobre alimentação saudável, sobretudo nos lanches.

A DGS lembra que os lanches que as crianças e jovens levam para a escola representam um quarto do consumo energético do dia e aconselha os pais a optarem pelo leite e derivados, como iogurtes e queijos, cereais e pão, fruta, hortícolas e frutos gordos, em pequenas porções e sem adição de sal.

Depois de meses de confinamento, de hábitos alimentares menos saudáveis e de menos exercício físico, o guia da Direção-Geral da Saúde alerta também para o perigo dos excessos.