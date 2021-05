Clorofila líquida: a nova tendência do Tik Tok que promete benefícios para a saúde. Mas será mesmo assim?

A clorofila líquida está a fazer sucesso na rede social Tik Tok pelas suas propriedades antioxidantes que permitem, segundo os utilizadores, perder peso, tratar acne, desintoxicar o corpo e faz até com que deixe ser preciso usar desodorizante. Mas será verdade?

Se pesquisar por #chlorophyll (clorofila em português) no Tik Tok, vai encontrar uma infinidade de vídeos com pessoas a consumir o produto em estado líquido e a enumerar os benefícios para a saúde. A receita? Deitar duas gotas de clorofila num copo de água e já está.

Apesar de existirem poucos artigos científicos sobre o efeito da clorofila na saúde, a maioria das pessoas diz que vê resultados positivos ao fim de poucas semanas.

O que é a clorofila

O portal espanhol especializado em saúde e doenças, CuidatePlus, falou com Patricia Vilca, uma dietista e nutricionista, e outros profissionais de saúde, sobre os benefícios e riscos que o uso da clorofila líquida para o organismo.

A profissional de saúde começa por explicar que a clorofila é um pigmento verde natural, responsável pela fotossíntese em plantas, algas e algumas bactérias. Uma vez que podemos encontrá-la em alimentos como brócolos, espinafres e espargos, Patricia Vilca questiona: "É mesmo necessário tomá-lo na forma líquida e sem saber sua origem e possíveis efeitos?".

A nutricionista diz que ninguém deve começar a tomar suplementos ou vitaminas de qualquer tipo sem antes consultar um médico.

A clorofila e a acne

Muitos vídeos no Tik Tok falam dos benefícios da clorofila para o tratamento da acne.

Rosa Taberner, membro da Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia, diz mesmo que não existe um tratamento oral ou farmacológico que possa fazer com que as marcas provocadas pela acne desapareçam.

“Depois de tratarmos a acne, as cicatrizes superficiais tendem a melhorar porque não são profundas o suficiente. No caso das mais profundas, deve ser feito por exemplo um tratamento com laser, mas não existem tratamentos orais”.

“Se a clorofila funcionasse, seria um tratamento aceite pelos dermatologistas. Não estamos a falar de nenhuma substância nova, portanto, não tenho conhecimento de nenhuma utilidade clínica da clorofila na acne ou em outras doenças de pele”, remata.

O Tik Tok é cheio de modas e desafios que se tornam virais, mas não é um consultório médico e, como tal, não deve ditar o que é certo ou errado para a saúde. Assim sendo, deve sempre falar com o seu médico caso tenha interesse em tomar algum tipo de suplemento vitamínico. Apesar de naturais, não quer dizer que não causem efeitos colaterais.