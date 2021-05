Mais de 20 entidades assinam documento pela cooperação europeia na Saúde 

Mais de 20 entidades privadas da área da Saúde da Europa assinaram esta segunda-feira a "Declaração do Porto", no Palácio da Bolsa.

O documento reivindica cooperação europeia no setor da Saúde para tornar os sistemas mais eficazes, inovadores e focados nas pessoas.

Os subscritores defendem uma Europa mais competitiva e independente no setor da Saúde, uma necessidade evidenciada com a pandemia, que veio mostrar as fragilidades e a dependência de terceiros para fazer faze à crise de covid-19.

O documento vai agora ser entregue ao Parlamento Europeu, ao Conselho da União Europeia e à Comissão Europeia.