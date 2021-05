A Sanofi Genzyme desenvolveu uma campanha internacional de cariz solidário, que irá decorrer entre 5 e 12 de maio.

Está disponível um novo filtro no Instagram e no Facebook e por cada vídeo partilhado nas redes sociais com o hashtag #DesafioPelaAsma é doado um euro à Associação Portuguesa de Asmáticos.

Cerca de 7% da população portuguesa tem asma e de 20 a 30 mil pessoas sofrem de asma grave, uma doença que tem aumentado sobretudo nas crianças.