Apenas metade das candidaturas a cuidador informal foram aceites pelo Estado

O estatuto de cuidador informal foi criado há 20 meses e até agora apenas metade das candidaturas foram aceites pelo Estado. Cerca de 2.700 pessoas foram reconhecidas como cuidadores informais, num universo de um milhão e quatrocentas mil.

Segundo o Jornal de Notícias, o Governo mudou as regras para o apoio chegar a mais pessoas, após várias associações contestarem as regras de atribuição dos subsídios. Há alguns procedimentos que foram simplificados e a Segurança Social tem agora um mês - 30 dias - para decidir a atribuição do apoio.

Até ao início de maio foram apresentados quase 7.500 pedidos, dos quais 2.719 foram reconhecidos. Destes menos de 2.000 nos 30 concelhos abrangidos pelos projetos-piloto, onde metade ainda continua em análise ou a aguardar a entrega de documentos. Os restantes foram recusados, confirmou o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social.

