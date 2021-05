Número de internamentos inapropriados em Portugal diminui

O número de pessoas que permanecem nos hospitais já com alta clínica e sem motivo de saúde que o justifique diminuiu quase para metade em relação ao ano passado.

A 17 de março, foram contabilizados 853 casos que representam 5% do total de internamentos.

Os dados fazem parte do Barómetro de Internamentos Sociais, realizado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares em 43 hospitais do Serviço Nacional de Saúde e do Serviço Regional de Saúde da Madeira.

A grande maioria das pessoas que continuavam internadas sem justificação médica estavam à espera de uma vaga na Rede de Cuidados Continuados. 20% esperava uma admissão nas Estruturas Residenciais para Idosos e 6% não tinham uma alternativa de um familiar ou de um cuidador.

Mais de metade são homens, sobretudo a partir dos 65 anos.

Em média, cada internamento inapropriado tem uma duração de 34 dias, um valor que diminuiu para metade em relação à realidade do ano passado.

O Norte e Lisboa e Vale do Tejo são as regiões mais afetadas.

Em termos financeiros, em março deste ano, os 853 casos tinham um custo de 16,3 milhões de euros para o conjunto do ano, o custo esperado para o Estado é de cerca de 100 milhões.

Este fenómeno dos internamentos sociais tem um elevado impacto no prolongamento da ocupação das camas nos hospitais e afeta também os tempos de espera para internamentos programados.