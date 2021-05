Há uma cirurgia que recupera nervos danificados de bebés

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia criou uma equipa de cirurgia plástica especializada na reconstrução de nervos danificados na coluna cervical e pescoço de bebés. São lesões que ocorrem durante partos mais complicados.

A lesão do plexo braquial pode ocorrer quando durante um parto normal são necessárias manobras para ajudar à expulsão do bebé. Foi o que aconteceu no caso do braço esquerdo do Lourenço. O movimento de extração rasgou o plexo braquial.

A equipa de cirurgia plástica do Hospital de Gaia reconstrói os nervos rasgados com recurso a técnicas que são planeadas consoante o caso.

O Centro Hospitalar de Gaia opera cerca de 10 casos por ano de lesão do plexo braquial neo natal. Mas a equipa de cirurgia plástica nota que chegam cada vez mais casos. É fundamental que estas crianças sejam referenciadas logo no nascimento.

A avaliação pós-cirúrgica destes casos é feita no Centro de Reabilitação do Norte, mas as sessões de fisioterapia decorrem junto dos locais de residência.

A lesão do plexo braquial tem tratamento cirúrgico. É fundamental que os casos cheguem cedo às mãos do especialista.