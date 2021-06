"Projeto Humaniza". Há uma equipa nos paliativos que ajuda os doentes a dar vida aos dias

No Algarve, há três anos que uma equipa de apoio psicossocial reforça a resposta em cuidados paliativos. De uma forma muito próxima, ajuda os doentes e as famílias a lidar com doenças muito graves, a inevitável tristeza e ansiedade e a acionar respostas sociais a que possam ter direito. Chama-se "Humaniza", é um projeto financiado pela Fundação La caixa e já ajudou mais de mil doentes na região.

No vai e vem de um hospital, há urgência. Cada cama é uma batalha. Alguns impossíveis de vencer. Mas abrir a porta dos cuidados paliativos, não significa o fim.

Há seis anos que Rui luta contra uma doença oncológica. Avançar para os paliativos foi um choque, primeiro. Depois, um alívio.

Na prática, o médico, as psicólogas e assistentes sociais funcionam num esquema que os deixa mais próximos dos doentes. Ajudam a lidar com a tristeza, a ansiedade ou resolver problemas concretos, como o acesso a alguns apoios.

A facilidade e rapidez em conseguir ajuda, foram também decisivas para Adriana reagir a esta fase da doença oncológica.

O médico italiano que coordena a equipa já é meio alentejano, meio algarvio. Queria ter reforçado o projeto com voluntários, mas a pandemia atrasou essa parte.

Para lá da dor física, a preocupação da equipa é também aliviar a dor emocional e espiritual. O mote é dar vida aos dias, não importa quantos restem.

Desafiar os doentes a aproveitar cada dia faz parte da estratégia. Foi assim com um pescador de Armação de Pêra que, duas semanas antes de morrer, juntou os amigos na praia e seguiu com os técnicos para o mar.

Há três anos que esta equipa de apoio psicossocial foi criada. Está integrada na área dos cuidados paliativos, num projeto suportado pela Fundação espanhola La Caixa.

A intervenção começa muitas vezes na altura do diagnóstico e raramente acaba com a morte do doente. O acompanhamento estende-se ao luto de quem fica.