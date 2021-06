As estimativas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação indicam que no ano passado houve uma redução de 7% no número de dádivas de sangue.

Em Portugal, todos os dias são necessárias cerca de mil unidades. No Dia Mundial do Dador de Sangue, o hospital de S. João, no Porto, convidou o antigo canditato presidencial Tino de Rans para fazer uma dádiva.