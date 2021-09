Consumidores de canábis têm maior probabilidade de sofrer ataques cardíacos

Os consumidores de canábis têm maior probabilidade de sofrer um ataque cardíaco, revela um estudo no Canadian Medical Association Journal, divulgado esta terça-feira.

Os adultos com menos de 45 anos que tinham consumido nos últimos 30 dias sofreram quase o dobro dos ataques cardíacos do que os adultos que não consumiram.

No estudo foram analisados os dados de mais de 33 mil adultos, dos 18 aos 44 anos, que tinham participado em investigações do Centro norte-americano de Controlo e Prevenção de Doenças.

Citado pela CNN, Karim Ladha, cientista autor do estudo, disse que as pessoas presumem que o consumo de canábis é seguro, no entanto, sublinha as "evidências crescentes de que pode ser potencialmente prejudicial, tanto a curto como a longo prazo.

Segundo o investigador, o consumo da droga pode afetar a frequência cardíaca, tornando-a irregular.

A canábis vendida hoje é diferente da vendida nos últimos 50 anos, revela Robert Page, da Associação Americana do Coração (American Heart Association).

"Isto não é o que os avós costumavam fumar no Woodstock, isto é altamente potente", referiu.

Apesar de não ter participado no estudo, Robert Page afirmou à CNN que muitas pessoas não sabem que a canábis também pode ter interações negativas com outros medicamentos.

A investigação detalha os benefícios do consumo de canábis, nomeadamente para o alívio da dor e outros fins médicos, mas as consequências negativas não devem ser ignoradas, alertou o co-autor David Mazer.