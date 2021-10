Há sete blocos operatórios parados no Hospital Egas Moniz

Além do Hospital de Setúbal, também o Egas Moniz, em Lisboa, está com graves problemas. A maioria dos blocos operatórios pararam por falta de anestesistas. As cirurgias estão a ser realizadas noutros hospitais.

Há sete blocos que estão praticamente parados. Funcionam apenas as salas operatórias de oftalmolofia, cirurgia do ambulatório e pequena cirurgia.

Desde final de agosto que cirurgiões do hospital estão a operar na clínica da Reboleira da CUF e no hospital do SAMS de lisboa.

Quem acabou a especialidade não quis ficar no hospital: muitos foram contratados para hospitais privados, nomeadamente para o novo CUF Tejo, que oferece vencimentos mais altos do que o estado.

A Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente acusam o ministério da Saúde de nada fazer para resolver o problema.

Mais de 80 médicos do Hospital de Setúbal demitiram-se em bloco em solidariedade com o diretor clínico, que também deixou o cargo na semana passada. Os profissionais dizem que esta decisão é consequência de uma situação de rutura em vários serviços do hospital.

“É o último grito de alerta para a situação desesperante a que o Centro Hospitalar de Setúbal chegou, e à rutura nas urgências e em vários serviços primordiais do hospital. Estamos em rutura nos serviços de urgência, nos blocos operatórios, na oncologia, na maternidade.”

Os profissionais de saúde denunciam a falta de condições para trabalhar. Dizem que são precisos meios, infraestruturas e, sobretudo, mais trabalhadores.

