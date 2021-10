Ordem dos Médicos diz que não foi informada sobre o regime de dedicação plena no SNS

O Governo aprovou esta quinta-feira um novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Entre as medidas está a criação de um regime de dedicação plena de médicos ao serviço publico, já criticada pela Ordem dos Médicos.

A dedicação plena será voluntária e começa por médicos do setor público. Quem aderir, não poderá chefiar ou dirigir hospitais e clínicas do setor privado.

Este regime passa a impedir que, no privado, haja médicos que chefiam no privado e no SNS.

O conceito só entra em vigor no próximo ano, por causa da pandemia.

Em 2022, o Serviço Nacional de Saúde terá mais 700 milhões de euros de orçamento.

Críticas da Ordem dos Médicos

Sendo uma medida que tem a ver com matéria laboral inserida no conceito de carreira médica, já deveria ter sido falada e negociada com os sindicatos médicos.

O regime de dedicação plena é uma cedência ao Bloco de Esquerda nas negociações para uma eventual viabilização do Orçamento dos Estado. O partido queria que a medida fosse obrigatória.

Governo aprova Estatuto do Serviço Nacional de Saúde

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, na generalidade, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Conforme estabelecido na Lei de Bases da Saúde, este estatuto "vem clarificar o papel e a relação entre os vários atores do sistema de saúde, reafirmando a centralidade do SNS", adiantou a ministra.

Em 2019, foi publicada a nova Lei de Bases da Saúde que prevê que o SNS dispõe de estatuto próprio, tem organização regionalizada e uma gestão descentralizada e participada.

