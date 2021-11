Isolamento a que os idosos estiveram sujeitos refletiu-se a nível emocional, cognitivo e motor

As restrições a que os lares estiveram sujeitos, durante mais de um ano e meio, refletiu-se a nível emocional, cognitivo e motor dos utentes e agravou as demências.

Foram tempos difíceis de gerir pelas instituições, mas também não foi fácil para as famílias que estiveram impedidas do contacto físico com os utentes nas poucas visitas autorizadas.

O alívio das restrições vai devolver alguma normalidade aos lares, mas ainda longe do que era habitual antes da pandemia.

A SIC visitou um lar, em Bragança, para perceber os efeitos da pandemia nas rotinas da instituição.

