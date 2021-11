Há falta de médicos de pedopsiquiatria no Hospital de Santarém

No Hospital de Santarém, há falta de médicos de pedopsiquiatria. As crianças chegam a esperar 100 dias por uma consulta.

Os dados não são deste ano, mas o problema persiste e houve quem esperasse mais de 100 dias para ter uma consulta de pedopsiquiatria no Hospital de Santarém. Os números do Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde, divulgados pela Comissão de Proteção de Menores Crianças e Jovens, revelam a falta de médicos desta especialidade no Hospital de Santarém.

Em resposta à SIC, o hospital nega os 100 dias de espera, mas assume que a média de espera é igualmente longa, ficando-se pelos 93 dias.

Para a CPCJ de Santarém, o problema é grave. A comissão acaba por ter que aconselhar os responsáveis pelas crianças a recorrer ao apoio privado, o que por vezes acaba por não ser possível devido às dificuldades financeiras. A comissão apela agora à rápida resolução do problema.

